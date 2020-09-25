Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети 2
25.09.2020 14:36
Администрация главы Карелии ищет того, кто за сто тысяч рублей подошьет их скопившиеся пачки бумаг 8
25.09.2020 15:39
Жители трех микрорайонов Петрозаводска на выходных останутся без тепла 8
25.09.2020 13:33
Мост в центре Петрозаводска перекроют в выходные 2
25.09.2020 15:47
Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук 1
25.09.2020 19:10

Четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки

Новости. Общество
08:47, 26 Сентября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Смертельных случаев от коронавируса за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.

Так, 40 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на сегодняшний день составляет 3866 человек.

Выздоровели 3235, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 34 пациента: в Петрозаводске – 26, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Всего умерло за время пандемии 35 человек, за сутки – ноль.
Всего проведено исследований на коронавирус 172642, за сутки сделано 1223 теста.

На самокарантине находится 1061 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывает 9 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 629,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 774,2 случая, по Северо-Западу – 789,2.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-09-26 09:44:27
Что там с прививкой за тринадцать тысяч ? Осень пришла ,холодно стало . Уровень заражений не падает ...но губер ,по желанию солнцеликого ,планомерной снижает меры безопасности.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»