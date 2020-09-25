Четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки

Смертельных случаев от коронавируса за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.

Так, 40 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на сегодняшний день составляет 3866 человек.

Выздоровели 3235, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 34 пациента: в Петрозаводске – 26, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Всего умерло за время пандемии 35 человек, за сутки – ноль.

Всего проведено исследований на коронавирус 172642, за сутки сделано 1223 теста.

На самокарантине находится 1061 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывает 9 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 629,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 774,2 случая, по Северо-Западу – 789,2.