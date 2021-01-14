Еще 33 человека с пневмонией госпитализировали в Карелии

Летальных исходов от пневмонии за сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4112 пациентов, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, 33 человека, зараженных внебольничной пневмонией, госпитализированы.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.