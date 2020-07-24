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Еще 42 человека заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:48, 25 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Число заболевших COVID-19 увеличилось до 2151, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба за минувшие сутки, в Карелии выявлено 42 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 29 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Лумиваара), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Волома), в Костомукше – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Лоухи – 4 человека, в Кеми – 1 человек.

За сутки выздоровел 21 человек: в Петрозаводске – 10, в Муезерском районе – 7, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 350,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 545,7 случая, по Северо-Западу – 531,9.

Всего с начала пандемии в республики заболел коронавирусом 2151 человек, 1370 человек выздоровели.

Ранее глава Карелии назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной.

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