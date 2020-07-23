Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнование родным 56-летнего мужчины, умершего от коронавируса.

"К сожалению, у нас еще один летальный исход от коронавирусной инфекции, - написал Артур Прафенчиков. - В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался мужчина 1966 года рождения, петрозаводчанин. Течение заболевания у него было осложнено сопутствующими патологиями. Таким образом, коронавирус унес уже 14 жизней.

Приношу искренние соболезнования родным и близким".

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 зарегистрированы в Петрозаводске, 8 – в Лоухском районе (3 в п. Лоухи, 2 в п. Чупа, 2 в п. Пяозерский, 1 в д. Малиновая Варакка), 7 – в Пряжинском районе (5 в п. Святозеро и 2 в д. Киндасово), 3 – в Суоярви, 2 – в Кеми, 2 – в п. Сосновец Беломорского района, 2 – в Прионежском районе (п. Шуя и д. Верховье), 1 – в Кондопоге, 1 – в п. Ильинский Олонецкого района, 1 – в Костомукше, 1 – в Медвежьегорске, 1 – в Пудоже, 1 – в Сортавале, а также 1 работник подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции в километре от Ондской ГЭС.

"Как видно из ежедневной статистики, ситуацию с распространением коронавируса в Карелии пока еще нельзя назвать стабильной, скорее ее можно охарактеризовать как напряженную, несмотря даже на то, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в нашей республике в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России, - сказал Парфенчиков. - Поэтому отменять режим повышенной готовности, о чем меня часто спрашивают, пока не планируем. Добавлю, что многие наши жители почему-то решили, что маски в общественных местах больше не нужны. Опасная недальновидность! Соблюдение масочного режима, дистанция – это по-прежнему одно из главных условий в борьбе с распространением коронавируса. Берегите себя и своих близких!"

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 2109 человек. Умерло за время пандемии 14 человек. Выздоровели 1349.