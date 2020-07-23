Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.

За последние 24 часа в Карелии от коронавирусной инфекции скончался 54-летний житель Петрозаводска. Мужчина находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие патологии. Это четырнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

За минувшие сутки подтверждено 42 новых случаевCOVID-19: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье), в Пряжинском районе – 7 человек (село Святозеро – 5, деревня Киндасово – 2), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Костомукше – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пудоже – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кеми – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Лоухском районе – 8 человек (Лоухи – 3, поселок Чупа – 2, поселок Пяозерский – 2, поселок Малиновая Варакка- 1). Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ "Ондский" (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Выздоровели за время пандемии 1349 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 человек: в Петрозаводске – 12, в Беломорском районе – 4, в Кондопожском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.

На самокарантине находится 891 человек (-58 за сутки).

В местах обсервации пребывают 13 человек.

За время пандемии в Карелии сделано 107278 тестов (+27 за сутки).

Ранее на заседании правительства Карелии рассмотрели вопрос с распространением в республике коронавирусной инфекции, и глава республики Артур Парфенчиков отметил: "К сожалению, мы расслабились. Это неправильно, потому что впереди осень, волна других инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа. Неизвестно как поведет это наслоение гриппа и коронавирусной инфекции, если они будут иметь место в организме человека. То, что мы сегодня видим, расслабление, оно конечно беспокоит".