Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"

Руководитель республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.

На заседании правительства Карели, рассмотрели вопрос с распространением в республике коронавирусной инфекции, Артур Парфенчиков заявил, что в регионе сегодня нет возможности отменить режим повышенной готовности.

"Вчера мы потеряли еще одного пациента молодого возраста (43 года) без каких-то сопутствующих серьезных заболеваний. Даже молодой организм не справился с коронавирусом с помощью врачей. И в этом главные риски инфекции. С одной стороны, заболевших в процентном отношении становится меньше среди выявленных лиц, но, с другой стороны, болезнь часто протекает бессимптомно", - сказал на заседании правительства Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, вчерашняя смерть молодого земляка подтверждает, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Медицина не всесильна.

"К сожалению, мы расслабились. Это неправильно, потому что впереди осень, волна других инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа. Неизвестно как поведет это наслоение гриппа и коронавирусной инфекции, если они будут иметь место в организме человека. То, что мы сегодня видим, расслабление, оно конечно беспокоит", - отметил руководитель региона.

По словам Парфенчикова, еще рано что-то прогнозировать, но готовиться всегда нужно к сложной перспективе.

"Нам всем, включая правительство, контролирующие органы, граждан, расслабляться рано. Нужно стараться максимально обеспечивать личную защиту. А это и ношение масок, соблюдение социальной дистанции, минимизация посещений общественных мест, тех же магазинов", - сказал глава республики.

Ранее Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса.