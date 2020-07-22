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Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"

Новости. Общество
11:56, 23 Июля 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Руководитель республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.

На заседании правительства Карели, рассмотрели вопрос с распространением в республике коронавирусной инфекции, Артур Парфенчиков заявил, что в регионе сегодня нет возможности отменить режим повышенной готовности.

"Вчера мы потеряли еще одного пациента молодого возраста (43 года) без каких-то сопутствующих серьезных заболеваний. Даже молодой организм не справился с коронавирусом с помощью врачей. И в этом главные риски инфекции. С одной стороны, заболевших в процентном отношении становится меньше среди выявленных лиц, но, с другой стороны, болезнь часто протекает бессимптомно", - сказал на заседании правительства Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, вчерашняя смерть молодого земляка подтверждает, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Медицина не всесильна.

"К сожалению, мы расслабились. Это неправильно, потому что впереди осень, волна других инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа. Неизвестно как поведет это наслоение гриппа и коронавирусной инфекции, если они будут иметь место в организме человека. То, что мы сегодня видим, расслабление, оно конечно беспокоит", - отметил руководитель региона.

По словам Парфенчикова, еще рано что-то прогнозировать, но готовиться всегда нужно к сложной перспективе.

"Нам всем, включая правительство, контролирующие органы, граждан, расслабляться рано. Нужно стараться максимально обеспечивать личную защиту. А это и ношение масок, соблюдение социальной дистанции, минимизация посещений общественных мест, тех же магазинов", - сказал глава республики.

Ранее Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса.

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Комментарии

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Рывок
2020-07-23 14:39:16
Главное что гарант разрешит жить до 78 лет!
А то уже в 40-летнем возрасте люди мрут не дожив до МРОТ ....нового...
Александр Насонков
2020-07-23 13:31:59
В аэропорту и на вылете и по прилёту анархия!
Ванёк
2020-07-23 13:30:33
Самокритично .
zanoza
2020-07-23 13:27:13
Расслабились не то слово, да и расслабление началось перед всеобщим голосованием, тут уж никуда не денешься, пришлось раслабляться по полной, о людях никто не думал, ведь когда умирает один человек-это трагедия, а когда тысячи-это уже статистика.
Os
2020-07-23 12:33:32
Как в автобусе то соблюдать дистанцию, тем более с таким интервалом ходящим? Все работают и все ездят на работу и с работы. Купили бы власти новые автобусы и троллейбусы тогда.
Изя
2020-07-23 12:33:07
Вы , да и уже давно , пора бы уже тоже в Совбез собираться и дать возможность Карелии развиваться ))) :)
Никанорыч
2020-07-23 12:20:06
"Мы" расслабились?
По окнам, балконам, лазят мигранты с лесов для подкраски фасадов, это как? "Мы" виноваты?
btw
2020-07-23 13:06:47
Никанорыч, в магазинах сидят кассиры со спущенными масками. Людей пускают без масок в магазины. При мне мужику без маски не пробивали товары, он достал из кармана маску, приложил к лицу - все пробили. Народ ходит толпами, все встречаются и общаются. Подростки таскаются как обычно стаями по 10 человек. Детские площадки не видел ни разу, чтобы обрабатывали. Цирк какой-то.
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