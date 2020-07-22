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Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Новости. Общество
06:40, 23 Июля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения об очередных изменениях, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Так, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается с 50 до 20 человек.

"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", - отметил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, благодаря сознательности жителей Карелии в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано, считает руководитель региона.

"Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста", - пишет Артур Парфенчиков.

Напомним, с 10 июля Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт. С этого дня в республике можно было проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50.

Теперь все анонсированные акции, включая "Километр здоровья", запланированный на 31 июля в Петрозаводске, под вопросом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алла
2020-07-23 09:26:49
Надо было сначала болезнь победить, а потом сюда мигрантов пачками завозить из "киргизий", где вспышки короновируса сильные и наши врачи ,российские, там помогать поехали... сегодня по телеку показали...
Но покрасить фасады видимо важней чем здоровье людей, вдруг в сентябре обнуленный приедет?
Понимаем что нашему губернатору тяжело между "двух огней", потому претензии не только ему...но ведь мы его выбирали, простой народ! И имеем право спросить?!?
Изя
2020-07-23 09:15:49
Где скан-распоряжения для начала ? Опять Вконтакте свои мысли до народа доводит , в итоге в суде . снова нечего представить будет . :)
АртемD
2020-07-23 08:55:11
Обнулили одного. Теперь можно запрещать)
Сеня
2020-07-23 08:08:29
" Чемодан - Вокзал - Самара ( Арбат т.е )"
Os
2020-07-23 07:49:48
Футбол, получается, запретят, а там соревнования межрегиональные с 8 августа начинаются. Но вообще странно, в общественном транспорте в часы пик не менее 50 человек ездит.
Гость
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