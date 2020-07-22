Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения об очередных изменениях, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Так, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается с 50 до 20 человек.

"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", - отметил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, благодаря сознательности жителей Карелии в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано, считает руководитель региона.

"Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста", - пишет Артур Парфенчиков.

Напомним, с 10 июля Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт. С этого дня в республике можно было проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50.

Теперь все анонсированные акции, включая "Километр здоровья", запланированный на 31 июля в Петрозаводске, под вопросом.