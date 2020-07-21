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Любителям спорта предлагают пробежать "километр здоровья" в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:40, 22 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Спортивная акция "Километр здоровья" пройдет в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике мероприятия, 31 июля на стадионе "Юность" состоится легкоатлетический забег.

В нынешней ситуации забег пройдет в непривычном формате, предупреждают организаторы.

"В этом году для участия в мероприятии можно будет зарегистрироваться только через интернет, - отмечается в паблике. - За день до старта будет выложено расписание забегов (пофамильно), а свой номер можно будет получить непосредственно перед забегом".

Ждут всех желающих пробежать "Километр здоровья".

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