Любителям спорта предлагают пробежать "километр здоровья" в Петрозаводске

Спортивная акция "Километр здоровья" пройдет в Петрозаводске.
Как сообщается в паблике мероприятия, 31 июля на стадионе "Юность" состоится легкоатлетический забег.
В нынешней ситуации забег пройдет в непривычном формате, предупреждают организаторы.
"В этом году для участия в мероприятии можно будет зарегистрироваться только через интернет, - отмечается в паблике. - За день до старта будет выложено расписание забегов (пофамильно), а свой номер можно будет получить непосредственно перед забегом".
Ждут всех желающих пробежать "Километр здоровья".
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