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Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:48, 16 Июля 2020
фото: Pixabay
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Число выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось до 1852, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в республике подтверждено 47 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 26 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Кварцитный, ст. Шуйская), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вуорио), в Медвежьегорске – 1 человек, Лоухский район – 4 (поселок Лоухи – 3, поселок Пяозерский – 1), в Суоярвском районе – 4 человека (Суоярви – 3, поселок Леппясюрья – 1), в Муезерском районе – 2 человека (поселок Муезерский и село Реболы), в Костомукшском городском округе – 2 человека (деревня Вокнаволок), в Пудожском районе – 4 человека (деревня Усть-Река), в Кондопоге – 1 человек.

За сутки 61 человек выздоровел: в Петрозаводске - 42, в Кондопожском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Лахденпохском районе - 2, в Пряжинском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 3, в Сегежском районе - 1, в Пудожском районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Муезерском районе - 6, в Олонецком районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 301,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 508,6 случая, по Северо-Западу – 485,9.

Напомним, с начала пандемии скончались от коронавируса 11 человек.

Ранее Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной.

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