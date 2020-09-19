Еще 7 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

В республике 7 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.
Как сообщили в Оперштабе Карелии, в течение суток в больницы с пневмонией госпитализированы 7 человек.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1297 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Ранее сообщалось, что от пневмонии скончался пожилой мужчина.
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