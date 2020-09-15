Пожилой житель Карелии умер от пневмонии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще девять человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1269 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умер 76-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тест на COVID-19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.