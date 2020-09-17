Еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19

За минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в двух школах и техникуме.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенсиков на своей странице в "ВКонтакте".

"54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума", - сообщил глава региона.

Кроме того, за сутки ещё 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Накануне глава Минобразования Карелии Роман Голубев во время прямой линии с руководителем республики заявил, что всего около 1,3 тысячи школьников региона переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.