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Около 1,3 тысячи школьников в Карелии переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

Новости. Общество
18:40, 17 Сентября 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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Глава Минобразования Карелии назвал число переведенных на карантин школьников, студентов и дошкольников.

Во время прямой линии главы Карелии 17 сентября министр образования Роман Голубев рассказал о карантинах в учебных заведениях республики.

По словам министра, на сегодняшний день из-за ОРВИ на карантин переведены 35 классов в 14 школах – около 700 учеников. Также на карантин закрыли четыре группы в детсадах.

Из-за коронавируса на карантин отправили около 30 классов в 13 школах (четыре района Карелии и Петрозаводск) – около 600 школьников. 

Также на дистанционное обучение перевели 5 СУЗов – более 170 студентов.

Роман Голубев отметил, что вечером ему поступила информация о переводе на дистант еще нескольких классов.

Напомним, карантин по коронавирусу завершился в Петрозаводском автотранспортном техникуме, две группы студентов вернулись к очному формату обучения.

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