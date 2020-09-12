Еще четыре человека попали в больницы Карелии с пневмонией

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в республике госпитализированы уже 1250 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки четыре человека с диагнозом "внебольничная пневмония" поступили в больницы.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1250 пациентов, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 11 сентября была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы.