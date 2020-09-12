Еще четыре человека попали в больницы Карелии с пневмонией

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в республике госпитализированы уже 1250 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, за сутки четыре человека с диагнозом "внебольничная пневмония" поступили в больницы.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1250 пациентов, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, на 11 сентября была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы.
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