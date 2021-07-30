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Еще четыре человека умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:49, 31 Июля 2021
фото: Минздрав Карелии

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За сутки в Карелии подтвердили четыре смерти от COVID-19, заразился 161 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 31 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 161 жителя республики, из них все не были привиты, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Заболело 158 человек, в состоянии средней тяжести находится 31 пациент, 7 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ) - нет.

В ковид-центрах проходятся лечение 748 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55 988 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек.

За сутки выздоровели еще 177 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 361 человек.

Ранее Михаил Охлопков рассказал, когда, по его мнению, закончится эпидемия COVID-19.

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Комментарии

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Изя
2021-07-31 11:32:10
Интересно , а в Карелии хоть кто то вылечивается или все умирают кто попал в больницу :)
Гость
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