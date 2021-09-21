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Еще четыре человека в Карелии стали жертвами коронавируса

Новости. Общество
09:43, 29 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Всего с начала пандемии в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 865 человек.

По данным на 29 сентября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 865, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 195 инфицированных, из которых 190 были не привиты. Из 194 заболевших средней тяжести — 51 пациент, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ ИВЛ — один пациент.

В стационарах находятся 789 пациентов с коронавирусом. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них двое находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 197 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 65636 человек. За все время выздоровели 62509 пациентов.

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