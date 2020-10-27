Еще четыре курсанта Президентского кадетского училища, заболевшие COVID-19, доставлены в инфекционную больницу (СРОЧНО)

Число госпитализированных кадетов с коронавирусной инфекции на сегодняшний день достигло 15 человек.

Как сообщил "Столице на Онего" детский омбудсмен Геннадий Сараев, он узнал, что сегодня в кадетское училище приезжала скорая помощь.

"Сегодня в республиканскую инфекционную больницу доставлены еще четыре кадета, заразившиеся коронавирусной инфекцией, - сказал Сараев. – Всего госпитализированы 15 курсантов училища. 11 человек до сегодняшнего дня и четверо сегодня".

Также, по словам Сараева, COVID-19 болеют 5 воспитателей, один из которых находится в больнице, четверо лечатся дома.

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - пояснил Сараев.

Отметим, сегодня в кадетском училище обучаются более 700 человек, а это значит, что при цифре 175 заболевших почти каждый третий инфицирован вирусом.

Стало известно, что происходит сегодня в Президентском кадетском училище: почему родителям не разрешают забрать здоровых детей домой и правда ли, что там развернут полевой госпиталь.