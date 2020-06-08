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Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
20:32, 08 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал президенту России Владимиру Путину о новых летальных случаях от COVID-19.

Напомним, на утро 8 июня с начала эпидемии в республике было зарегистрировано только три летальных исхода у пациентов с положительными результатами теста на COVID-19.

Во время онлайн-встречи с Владимиром Путин Артур Парфенчиков сегодня сообщил о еще двух летальных исходах.

"К сожалению, на утро сегодняшнего дня у нас было трое погибших, за сегодняшний день умерло еще двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции "Беломорская", 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей. Поэтому, к сожалению, мы сегодня к трем погибшим получили еще две смерти и, конечно, соболезнуем родным и близким", - сказал Парфенчиков.

За минувшие сутки в Карелии выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, трое из заболевших – дачники. Всего заболевших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 656 человек.

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Комментарии

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Zim
2020-06-08 22:08:35
Т.е., сказал, что ситуация ухудшилась, а парад? А голосование?
Изя
2020-06-08 21:26:10
Нужны ли были президенту эти истории , вот это вопрос . Опять чего то не то наговорил ))) :)
Гость
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