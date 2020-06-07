890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сочи ждет гостей в санатории
Новое
Сегодня 08:30
На федеральной трассе в Карелии остановили пьяного водителя "Жигулей"
07.06.2020 16:11
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ) 12
07.06.2020 13:26
В понедельник в Карелии потеплеет до +26 градусов
07.06.2020 17:15
Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)
07.06.2020 16:22
Пьяную автоледи на иномарке поймали инспекторы ГИБДД в Карелии 2
07.06.2020 12:45

Коронавирус пришел на дачи в Карелии

Новости. Общество
08:39, 08 Июня 2020
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин
Загрузка...

За минувшие сутки в Карелии выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, трое из заболевших – дачники.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в республики зарегистрировано 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске - 8 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Лучевое, СНТ "Мастерок" – 3, деревня Линдозеро -1, Кондопога – 1), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Сегеже – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тахтасово), в Беломорске – 2 человека, в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Найстенъярви) и еще 4 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего заболевших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 656 человек, выздоровели за этот период 246, два человека (в Беломорском районе и Петрозаводске) выписаны за последние 24 часа.

Всего проведено 49497 исследований (+952 за сутки).
Находятся на самокарантине – 3798 человек (-98 за сутки).
В местах обсервации пребывают 189 человек (-6 за сутки).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Asu
2020-06-08 09:00:29
СНТ "Мастерок" по кадастру к Прионежскому району относится.
Не все "Лучевое-1" в Кондопожском районе. Такие вот коллизии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  11
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»