Коронавирус пришел на дачи в Карелии

За минувшие сутки в Карелии выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, трое из заболевших – дачники.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в республики зарегистрировано 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске - 8 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Лучевое, СНТ "Мастерок" – 3, деревня Линдозеро -1, Кондопога – 1), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Сегеже – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тахтасово), в Беломорске – 2 человека, в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Найстенъярви) и еще 4 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего заболевших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 656 человек, выздоровели за этот период 246, два человека (в Беломорском районе и Петрозаводске) выписаны за последние 24 часа.

Всего проведено 49497 исследований (+952 за сутки).

Находятся на самокарантине – 3798 человек (-98 за сутки).

В местах обсервации пребывают 189 человек (-6 за сутки).