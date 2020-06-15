Еще два человека, заболевшие пневмонией, скончались в Карелии

Начиная с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 627 пациентов, 57 человек умерли, сообщили в оперштабе.

За 24 часа с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 10 человек.

Также за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода: 76-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и 74-летний мужчина с сопутствующей патологией дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Тесты на COVID -19 у обоих скончавшихся пациентов были отрицательные.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 627 пациентов, 57 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.