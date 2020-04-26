Еще два отделения для лечения больных коронавирусом появилось в Карелии

Практически готовы к приему пациентов еще два отделения для лечения больных с коронавирусной инфекцией в районах республики – Беломорске и Питкяранте.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы, в Беломорской ЦРБ организован стационар на 25 коек. Здесь выполнен ремонт, палаты обустроили кислородной подводкой. Установлено все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, палатный рентген, мониторы, пульмоксиметры, лабораторная и другая техника. Дополнительную партию медоборудования ждут на следующей неделе.

Подготовка вспомогательных помещений в больнице пока продолжается.

Всем условиям, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, отвечает и отделение в Питкярантской ЦРБ. Сюда будут направлять жителей Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов. Ковид-центр оснащен всем необходимым для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе пациентам с тяжелыми легочными осложнениями.

"А для тех врачей и медицинского персонала, которые приедут для работы в этом центре, мы готовим гостиницу – в ближайшие дни в ней завершится ремонт, - написал Артур Парфенчиков. - Добавлю также, что в обоих отделениях – Беломорском и Питкярантском, имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников".

Артур Парфенчиков уточнил, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса у беломорчан нет, а вот в Питкярантском районе Covid-19 обнаружен у пяти человек. С введением в эксплуатацию отделений в районах отпадает необходимость отправлять пациентов на лечение в Петрозаводск, всю специализированную помощь пациентам будут оказывать на месте.