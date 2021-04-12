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Еще два светофора установят в Петрозаводске

Новости. Общество
15:39, 13 Апреля 2021
фото: © Александр Кряжев/РИА Новости
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Новые светофорные объекты появятся в центре города и в Соломенном.

Администрация Петрозаводска заключила с ООО «СМС» муниципальный контракт на проведение работ по установке светофоров на перекрестках в районе улиц Кирова и Еремеева, Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена. Это позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть, отметили в мэрии.

В администрации напомнили, что в Соломенном рядом с остановками общественного транспорта расположена средняя школа № 7. В мэрию города неоднократно поступали обращения от жителей района с просьбой рассмотреть возможность оборудования на данном участке регулируемого перехода. Помимо светофора, который будет оснащен пешеходным вызывным устройством, здесь сделают тротуары, смонтируют ограждения и установят дополнительное освещение.

Цена контакта на проведение всех работ составляет 9,2 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы планируется завершить к 31 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что бизнесмены в Петрозаводске отремонтировали светофор на пешеходном переходе, где пьяный водитель сбил ребенка.

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Комментарии

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Os
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