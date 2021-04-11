Бизнесмены в Петрозаводске отремонтировали светофор на пешеходном переходе, где пьяный водитель сбил ребенка

Строительная компания, которая возвела новый жилой комплекс на Кукковке, отремонтировала светофор на Карельском проспекте, где в ДТП пострадал 5-летний мальчик.

Как сообщили в строительной компании, специалистам удалось отремонтировать плату, перегоревшую из-за скачка напряжения. Светофор на пересечении улицы Сортавальской и проспекта Карельского планируют вернуть в работу 12 апреля.

"Однако это лишь временный вариант. Новую деталь сейчас ищут по регионам России. Как только нужная модель будет найдена, ее приобретут. И после доставки переустановят", -заверили предприниматели.

В компании напомнили, что светофор был установлен несколько лет назад для повышения безопасности дорожного движения.

Строительная компания ранее направила в администрацию Петрозаводска пакет документов с тем, чтобы передать объект инфраструктуры во владение городу.

Ранее сообщалось, что 8 апреля на пешеходном переходе, где не работал светофор, пьяный водитель сбил 5-летнего ребенка, который переходил с мамой дорогу.