Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.

Напомним, в минувший четверг, 8 апреля, в 18:07 в районе дома № 12 по Карельскому проспекту автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, за рулем легкового автомобиля "Nissan Almera" находился 49-летний водитель. Он был в состояние алкогольного опьянения. Водитель сбил 5-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД Карелии, за минувшие сутки на дорогах республики было пресечено 13 нарушений пьяными водителями. В числе нарушителей - два водителя, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, в том числе 38-летняя женщина (обоим водителям предстоит понести наказание в соответствии с уголовным кодексом).