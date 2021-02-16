Еще два жителя Петрозаводска умерли после заражения коронавирусом

Пожилые мужчина и женщина скончались после заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканском противотуберкулезном диспансере скончалась женщина 1947 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1939 года рождения. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии, по официальным данным, в Карелии от COVID-19 умерли 276 человек. Эти данные приводятся в таблице на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

В Карелии коронавирус выявлен у 164 человек за день.