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В Карелии коронавирус выявлен у 164 человек за день

Новости. Общество
09:11, 17 Февраля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о выявлении 164 человек, заболевших коронавирусом за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 164 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 188 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6359,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2793,4 случая, по Северо-Западу – 4925,2, информирует оперштаб.

 

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