Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

Минздрав республики сообщил еще о двух летальных исходах от коронавируса в Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены две смерти от коронавируса. По официальным данным на 18 августа, в республике от коронавируса скончались 753 человека. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки были выявлены 166 инфицированных граждан (165 из них непривиты). Из них заболевших — 163, средней тяжести — 26, тяжелых — два, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки выздоровели после ковида 165 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 58946 человек, зараженных коронавирусом. За все время поправились 55409 человек.