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Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за день

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09:23, 16 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще два человека.

В Карелии еще два человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 589 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 72 человек. Из них заболевших — 66 человек, средней тяжести — 29 человек, тяжелых — 1, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

 

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