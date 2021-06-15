Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за день

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще два человека.

В Карелии еще два человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 589 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 72 человек. Из них заболевших — 66 человек, средней тяжести — 29 человек, тяжелых — 1, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.