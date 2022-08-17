«Ещё неизвестно, что заберёт больше жизней»: Охлопков сравнил ковид с «испанкой», убившей миллионы человек

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков провел историческую параллель между коронавирусом, который сейчас бушует в мире, и «испанкой», унесшей жизни миллионов человек век назад.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков высказал предположение о том, что ещё неизвестно, что заберёт больше жизней: испанский грипп начала XX века или ковид.

Как отмечает Михаил Охлопков, в 1918 году «испанка» охватила половину населения Земли, включая Россию, летальность достигала 6%. За два года пандемии инфекция убила, по разным данным, от 50 до 100 млн человек. Цифры, схожие с сегодняшними. Ковид тоже «стремится» к этому.

«Во время пандемии ковида многие граждане в России и за её пределами сделались статистиками: чуть ли не с калькулятором в руках подсчитывали количество заболевших и умерших, складывая, вычитая, деля одно на другое. А всё для того, чтобы „подловить“ официальную статистику на лжи. Но, как показал опыт, все такие псевдонаучные изыскания ни к чему положительному не приводят. Подогревая страсти, граждане не только не приходили к правильным выводам, но и нагнетали обстановку», — написал министр здравоохранения Карелии.

Михаил Охлопков вспомнил историю, когда 100 лет назад во время «испанского» гриппа также высказывались теории об этой инфекции как о бактериологическом оружии. Как и ковид, «испанка» прошла несколько волн — три больших и несколько спорадических, то есть появляющихся от случая к случаю.

«Существовало много версий, где был первый очаг инфекции. Назывались Китай, США, Африка… Кстати, в США тогда ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 12 лет, как сегодня в России и в Карелии. Врачи сначала не знали, как бороться с неизвестной напастью. Ни одно известное средство не помогало должным образом. Однако за два года учёным удалось создать алгоритмы лечения, изобрести вакцину, которая сразу была запущена в оборот. Но самое главное, что сделали тогда — ввели суровый масочный режим», — провел параллель глава Минздрав республики и сделал вывод, что история циклична.

«Сейчас, как и сто лет назад, человечество манипулирует данными о смертности населения, о происхождении вируса, о вакцинации. Говорить сегодня о том, что в России и в Карелии на фоне пандемии повысилась смертность и снизилась ожидаемая продолжительность жизни и что такого никогда в истории не было, по меньшей мере, некорректно», — написал Михаил Охлопков.