890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Двое мужчин устроили драку на дороге в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:40
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
Сегодня 14:38
Стало известно, когда в Петрозаводске пройдет очередная осенняя ярмарка
Сегодня 09:29

«Ещё неизвестно, что заберёт больше жизней»: Охлопков сравнил ковид с «испанкой», убившей миллионы человек

Новости. Общество
18:40, 23 Августа 2022
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Новости партнеров

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков провел историческую параллель между коронавирусом, который сейчас бушует в мире, и «испанкой», унесшей жизни миллионов человек век назад.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков высказал предположение о том, что ещё неизвестно, что заберёт больше жизней: испанский грипп начала XX века или ковид.

Как отмечает Михаил Охлопков, в 1918 году «испанка» охватила половину населения Земли, включая Россию, летальность достигала 6%. За два года пандемии инфекция убила, по разным данным, от 50 до 100 млн человек. Цифры, схожие с сегодняшними. Ковид тоже «стремится» к этому.

«Во время пандемии ковида многие граждане в России и за её пределами сделались статистиками: чуть ли не с калькулятором в руках подсчитывали количество заболевших и умерших, складывая, вычитая, деля одно на другое. А всё для того, чтобы „подловить“ официальную статистику на лжи. Но, как показал опыт, все такие псевдонаучные изыскания ни к чему положительному не приводят. Подогревая страсти, граждане не только не приходили к правильным выводам, но и нагнетали обстановку», — написал министр здравоохранения Карелии.

Михаил Охлопков вспомнил историю, когда 100 лет назад во время «испанского» гриппа также высказывались теории об этой инфекции как о бактериологическом оружии. Как и ковид, «испанка» прошла несколько волн — три больших и несколько спорадических, то есть появляющихся от случая к случаю.

«Существовало много версий, где был первый очаг инфекции. Назывались Китай, США, Африка… Кстати, в США тогда ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 12 лет, как сегодня в России и в Карелии. Врачи сначала не знали, как бороться с неизвестной напастью. Ни одно известное средство не помогало должным образом. Однако за два года учёным удалось создать алгоритмы лечения, изобрести вакцину, которая сразу была запущена в оборот. Но самое главное, что сделали тогда — ввели суровый масочный режим», — провел параллель глава Минздрав республики и сделал вывод, что история циклична.

«Сейчас, как и сто лет назад, человечество манипулирует данными о смертности населения, о происхождении вируса, о вакцинации. Говорить сегодня о том, что в России и в Карелии на фоне пандемии повысилась смертность и снизилась ожидаемая продолжительность жизни и что такого никогда в истории не было, по меньшей мере, некорректно», — написал Михаил Охлопков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.