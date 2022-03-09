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Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Новости. Происшествия
16:29, 14 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «МБОУ Пяозерская СОШ»

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Житель Лоухского района Роман Грудов погиб на Украине.

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.

«Служил в Мурманской области, но родился и вырос у нас, в поселке Пяозерский. Вечная память герою! Семье и близким солдата — искренние соболезнования», — написал Артур Парфенчиков.

«Пусть в памяти останется с улыбкой… Грудов Роман Алексеевич. Светлая память», — написали в паблике Пяозерской школы, где учился Роман.

Ранее сообщалось, что Карелия простилась с 19-летним Кириллом Некрасовым , жителем Беломорского района и 21-летним Никитой Ерошкиным из Прионежья, погибших в ходе спецоперации на Украине.

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