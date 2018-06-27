Еще один новый парк обустраивается в Петрозаводске

Рекреационная зона расположится на месте бывшего пустыря на Древлянке.

Новый парк, спланированный в соответствии с современными требованиями, вскоре появится в створе улиц Попова и Сыктывкарской. По словам начальника управления экологии и благоустройства Анны Дудыриной, там уже проложены и вымощены тротуарной плиткой дорожки. Кроме того, посажены деревья и кустарники, сформированы клумбы.

Территорию будущего парка облагораживает строительная компания "Век". Предусмотрены оборудование освещения и мест отдыха со скамейками, прокладка велопешеходных маршрутов, будут расставлены урны, обустроено специальное место для установки новогодней елки.

На автобусной остановке рядом с новой зоной отдыха компания "Век" намерена смонтировать современный павильон.