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Новости. Общество
08:05, 09 Августа 2018

Еще один опытный чиновник покинул администрацию Петрозаводска

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Начальник управления культуры Сергей Соловьев попрощался со своими коллегами в мэрии.

Среда, 8 августа, стала последним днем работы Соловьева в администрации города.

"Сегодня отработал последний день в Администрации Петрозаводска. Хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу! У меня в Администрации появилось много новых друзей. Настоящих, проверенных временем. Надеюсь мы и останемся друзьями. Я всех вас очень люблю и ценю нашу дружбу!", - написал Сергей Соловьев вчера вечером на своей странице в соцсети.

Отдельное спасибо Соловьев сказал главе Петрозаводска Ирине Мирошник, с которой отработал вместе 11 лет.

"Вместе мы шли 11 лет. И я думаю, что у нас все получилось. Как бы тяжело не было. Мы часто спорили, но всегда находили правильное решение. И даже без денег делали неплохие мероприятия, создавали новые бренды", - отметил уже экс-руководитель управления культуры.

Как "Столица на Онего" сообщала ранее, Сергей Соловьев переходит на работу в министерство культуры Карелии. Его назначат на должность первого заместителя министра культуры республики, которую в июне покинула Анна Томчик.

Сергей Соловьев в ноябре 2007 года был назначен на должность начальника управления культуры администрации Петрозаводска,, Ранее он возглавлял творческий коллектив телекомпании "Петронет". Он окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.
Работать в области культуры Сергей Cоловьев начал в Мурманской области, в Петрозаводске работал в Карельском центре народного творчества, режиссировал первые праздники в Киндасово и Шолтозеро (праздник Вепсской культуры). Режиссер одного из первых конкурсов "Мисс-Петрозаводск". Тринадцать лет проработал на "Петронете", где прошел путь от редактора отдела рекламы до заместителя генерального директора и главного редактора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-09 09:27:25
Бесполезен для общества
Клим
2018-08-09 09:00:00
Zim Был бы нормальным , в правительство не забрали бы .
Zim
2018-08-09 08:50:13
А почему знающие его люди считают его бездельником?
Гость
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