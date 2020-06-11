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Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:23, 12 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

От пневмонии скончался мужчина, 1929 года рождаения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За сутки 13 человек попали в клиники с внебольничной пневмонией.  

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, внебольничная пневмония унесла жизнь пожилого жителя Карелии двумя сутками ранее. Умер 82-летний мужчина.

 

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