Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

От пневмонии скончался мужчина, 1929 года рождаения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За сутки 13 человек попали в клиники с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, внебольничная пневмония унесла жизнь пожилого жителя Карелии двумя сутками ранее. Умер 82-летний мужчина.