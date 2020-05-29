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Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:14, 30 Мая 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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С апреля уже 53 человека умерли в республике от внебольничной пневмонии.

По сообщению оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 494 пациента.

За сутки зарегистрирован один летальный исход. От пневмонии умер мужчина, 1944 года рождения, с сопутствующей патологией дыхательной системы. Тест на COVID -19 показал отрицательный результат.

Всего с 1 апреля от внебольничной пневмонии умерли 53 человека (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее молодая женщина скончалась в Карелии от пневмонии.

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