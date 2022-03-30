Еще один праздничный выходной день предложили сделать в России

День русского языка предложили сделать праздничным выходным.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во вторник направила на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается сделать ежегодно отмечаемый в России 6 июня День русского языка праздничным выходным днем. Об этом сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Мы внесли на заключение правительства свою законодательную инициативу, которая касается введения еще одного праздничного выходного дня в Российской Федерации. <…> Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который традиционно 6 июня мы празднуем как День русского языка, должен стать государственным праздником и выходным днем», — сказал он.

6 июня в РФ ежегодно отмечается День русского языка. Этот памятный день установлен указом президента России Дмитрия Медведева от 6 июня 2011 года «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

Одним из инициаторов его проведения выступило Россотрудничество. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.