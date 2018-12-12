Еще один сотрудник Управтодора Карелии обвинен во взяточничестве

Утверждено обвинительное заключение в отношении эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый в несколько приемов получил взятку на общую сумму 110 тысяч рублей за беспрепятственное подписание документов о надлежащем выполнении обществом с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" работ по государственному контракту.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Сведения, представленные им в соответствии с соглашением, послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений.

Уголовное дело будет направлено в Беломорский районный суд для рассмотрения по существу.