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Еще один совхоз в Карелии ждет ликвидация

Новости. Экономика
11:39, 16 Апреля 2020
фото: © официальный сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru
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Собственник и власти Карелии считают сохранение сельхозпредприятия в селе Видлица Олонецкого района целесообразным.

Напомним, работники ООО "Видлица АГРО" обратились в администрацию президента с просьбой помочь сохранить их предприятие и рабочие места. По их информации, руководство предприятия планирует вывезти все поголовье в Ленобласть, закрыв в олонецком селе молочную ферму и свиноферму.

Министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов подтвердил вчера на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике опасения работников совхоза. По его словам, собственник предприятия Федор Михович, с которым была тяжба по разделу имущества пряжинского хозяйства, приобрел несколько аграрных активов в Ленобласти, куда он сейчас и намерен перевести поголовье скота из соображений экономической целесообразности.

"Проблема в том, что Видлица имеет 300 голов коров (в обращении работников предприятия к властям значится другая цифра - 587 голов – прим. ред.) и 900 га земли. Это не оптимальный по производительности формат предприятия. Объективно такой формат обречен на экономическую несостоятельность. Но земля находится в собственности у республики. Михович арендует эту землю, у него в собственности находятся производственные помещения с животными. Помимо молочного скота на территории Видлицы дорабатывает небольшая свиноферма, которая также в силу экономических причин обречена на выбытие. Мы не заинтересованы в прекращении деятельности этого предприятия, но признаем, что формат обособленного существования в тех масштабах невозможен", – заявил депутатам глава Минсельхоза Карелии.

Какие меры намерено предпринять правительство республики, и почему работники совхоза в Видлице ничего не знают о своей судьбе, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-04-16 11:46:11
Эти "приставо-буряты " загубят Всё !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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