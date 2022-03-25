Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе

При исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб гвардии старший матрос Егор Терзи.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков, выпускник нашего речного училища, гвардии старший матрос Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота.

«Погиб при исполнении служебного долга на Донбассе, — пишет Артур Парфенков, — Πpинoшy глубокие соболезнования родным и близким солдата. Вечная память нашему герою!»

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии:

29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети,

19-летний Кирилл Некрасов ,

21-летний Никита Ерошкин

и 23-летний Павел Самохин.