Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе

При исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб гвардии старший матрос Егор Терзи.
Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков, выпускник нашего речного училища, гвардии старший матрос Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота.
«Погиб при исполнении служебного долга на Донбассе, — пишет Артур Парфенков, — Πpинoшy глубокие соболезнования родным и близким солдата. Вечная память нашему герою!»
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии:
29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети,
19-летний Кирилл Некрасов ,
21-летний Никита Ерошкин
и 23-летний Павел Самохин.
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