Еще одна кондопожская компания получила право использовать знак "Сделано в Карелии"

Сельскохозяйственное перерабатывающее предприятие "Нордика+" подтвердило качество своей продукции лабораторными исследованиями и получило право на использование товарного знака "Сделано в Карелии", сообщили в правительстве республики.

Расположенное в Кондопоге предприятие "Нордика+" занимается изготовлением полуфабрикатов из свинины, говядины и мяса птицы. Продукция предприятия представляет собой широкий спектр полуфабрикатов как премиум-класса, так и недорогих видов, рассчитанных на покупателей с разными предпочтениями.

В ходе развития производства в течение более пятнадцати лет, компании удалось добиться высоких результатов, благодаря непрерывной работе над улучшением качества и расширением ассортимента.

Реализация продукции "Нордика+" осуществляется через известные розничные сети и торговые организации республики. Компания также успешно сотрудничает с предприятиями общественного питания в Петрозаводске, Медвежьегорске, Пудоже и других городах Карелии. На сегодняшний день договоры поставок заключены с более чем 150 контрагентами.

Ранее сообщалось, что официальным оператором Системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" выступает АО "Корпорация развития Республики Карелия". Любой местный товаропроизводитель может обратиться в Корпорацию и по итогам лабораторных исследований продукции получить право на использование товарного знака "Сделано в Карелии".

По вопросам сертификации своей продукции вы можете обратиться в Корпорацию развития Карелии по телефону 8 (8142) 44-54-00. Контактное лицо: Виталий Теребов.