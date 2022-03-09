Жители Карелии собрали около 40 тонн гуманитарного груза - это детские игрушки, одежда, питание и строительные материалы, сообщили в правительстве республики.

В четверг, 10 марта, ещё одна партия гуманитарной помощи отправилась из Петрозаводска на Донбасс. Машины стартовали от памятника Чарльзу Гаскойну. Место выбрали не случайно. В XVIII веке знаменитый шотландский и российский металлург возглавлял Александровский завод, а позже создал и завод в Луганске, чтобы обеспечить Черноморский флот и крепости орудиями и снарядами.

«Девиз «Своих не бросаем» для петрозаводчан звучит по-особенному, ведь Луганск - это брат Петрозаводска. Не только Чарльз Гаскойн, наш великий металлург, но и наши лучшие инженеры строили и создавали Луганский литейный завод. Это подчеркивает наше единство, наши общие корни, наших общих предков. Мы выражаем поддержку президенту и армии: мы едины, мы вместе. Поможем Луганску!» - сказал во время выступления руководитель региона.

Поддержал Артура Парфенчикова и директор Национального музея республики. Михаил Гольденберг многие годы добивался того, чтобы в Петрозаводске увековечили память металлурга.

«Открыв этот памятник в прошлом году, мы угадали не только с местом, но и со временем. Чарльз Гаскойн за небольшой срок сделал Александровский завод одним из лучших в Европе. По указу Екатериной II он основал Луганский литейный завод, а с ним и город Луганск. За короткое время там начали выпускать пушки и всё, что необходимо для побед. Недаром говорят, что у Петрозаводска и Луганска вековые связи», - отметил Михаил Гольденберг.

В правительстве напомнили, первая машина с гуманитарной помощью отправилась из Карелии в Ростовскую область в начале марта. В общей сложности меньше, чем за неделю жители республики собрали около трех тысяч тонн гуманитарного груза. В сборе активно участвовали депутаты фракций «Единой России» в Петросовете и Заксобрании, представители общественных организаций и предпринимательского сообщества. Большую поддержку оказали региональное отделение Российского Красного Креста и МЧС.

Поддержать жителей Донбасса может любой желающий. Формированием гуманитарной помощи в республике занимаются региональный штаб Общероссийского народного фронта и отделение партии «Единая Россия». В столице Карелии пункт ОНФ находится по адресу: улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9:00 до 18:00, телефон 8 (8142) 59-57-84. Пункт, созданный на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон: 8 (8142) 76-74-54. Дополнительные пункты сбора развернуты в Костомукше, Сегеже, Беломорске, Пудоже и Кондопоге.