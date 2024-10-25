Еще одна семья участника СВО получила новое жилье в Карелии

Семья участника СВО из Лахденпохского района получила новое жилье.

Семья из поселка Куркиёки в Лахденпохском районе получила ключи от новой квартиры, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице. Алексей, глава семьи, сейчас находится на передовой.

Ранее семья проживала в жилье, которое признали аварийным еще в 2017 году. Парфенчиков отметил, что благодаря тому, что Карелия выполнила план по расселению аварийного жилья досрочно, удалось привлечь дополнительные федеральные средства. Эти средства направлены на переселение семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — многодетных, воспитывающих детей с инвалидностью и семей участников СВО.

Парфенчиков уточнил, что до конца года еще две семьи участников СВО в Лахденпохском районе получат ключи от новых квартир, а одна семья получит денежную компенсацию. Передача жилья и выплата компенсаций продолжаются еженедельно.