Еще одна смерть от коронавируса подтверждена в Карелии

В Карелии с начала пандемии скончались от ковида 1515 человек, согласно официальным данным.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1515 человек. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 48 инфицированных (15 — дети), из них непривитых — 26 (54,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 190 пациентов, в состоянии средней тяжести — 165 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134469 человек, за последние сутки — 50.

С начала пандемии в Карелии зарегистрировано 136956 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18043 ребёнка.