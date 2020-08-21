Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

От коронавирусной инфекции в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался 67-летний петрозаводчанин, которого были сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки подтверждено еще 39 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Кинелахта), в Суоярви – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Костомукше – 4 человека, в Сегеже – 1 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Куусиниеми – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Харлу).

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии за время пандемии составило 2873 человека.

Всего выздоровели 2115 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 20 пациентов: в Петрозаводске – 8, в Питкярантском районе – 1, в Кемском районе – 4, в Лоухском районе – 5, в Прионежском районе – 1, также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

В Карелии умерло за время пандемии 26 человек с коронавирусной инфекцией (+1 за сутки).

На самокарантине находятся 828 человек (-10 за сутки).

В местах обсервации пребывают 5 человек (+3 за сутки).

Всего в Карелии проведено 136015 исследований на коронавирусную инфекцию (+1148 за сутки).

По данным оперштаба Карелии, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике – 467,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 645,3 случая, по Северо-Западу – 662,7.