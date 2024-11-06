Ещё одна смертельная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии

Страшное ДТП вновь случилось в Сегежском округе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 6 ноября, в 13.00, на 721 км федеральной трассы «Кола» произошло смертельное ДТП.

В районе поворота на Сегежу водитель автомобиля ВАЗ 2115 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении грузовому Mercedes-Benz. Автомобили столкнулись

В результате 80-летний водитель легковушки погиб, его пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 5 ноября страшная авария унесла две жизни также на трассе «Кола» в Сегежском округе.