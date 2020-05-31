Еще одна жительница Карелии с выявленным коронавирусом скончалась в больнице

В Карелии умерла жительница Лахденпохьи с положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперштабе республики.

Женщина страдала тяжелым хроническим заболеванием бронхолегочной системы с сердечной недостаточностью. У нее была диагностирована тяжелая пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции, пациентка находилась на искусственной вентиляции легких в монопрофильном центре по лечению COVID-19 на базе Госпиталя для ветеранов войн.

Это третий летальный исход с начала эпидемии в республике.

В республике за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

Выздоровели еще 7 человек: 1 в Суоярви, остальные в Петрозаводске (всего 178 выздоровевших).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 453 человека.

Всего проведено 41517 исследований (+954 за сутки).

Находятся на самокарантине 4215 человек (-183 за сутки).

В местах обсервации пребывают 11 человек (-10 за сутки).