Еще одно отделение откроют на базе олимпийского училища в Карелии

Училище олимпийского резерва в Кондопоге заключило соглашение о сотрудничестве с Федерациями спортивной гимнастики России и Карелии.

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Федерацией спортивной гимнастики России и Федерацией спортивной гимнастики Республики Карелия. Благодаря этому в олимпийском училище появится отделение по еще одному виду спорта, сообщается на сайте регионального правительства.

Целью соглашения является создание условий для развития гимнастики, получение спортсменами образования, подготовка гимнастов высокой спортивной квалификации, а также создание материально-технической базы училища, необходимой для занятий и проведения соревнований различного уровня.

Ранее сообщалось, в училище олимпийского резерва в Кондопоге будет открыто отделение футбола.