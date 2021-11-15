Отделение футбола будет открыто на базе олимпийского училища в Карелии

На базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге будет открыто отделение футбола.

Отделение футбола в карельском училище начнет работу в 2023 году. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В Карелии будет профессиональная молодежная футбольная команда! На базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге будет открыто отделение футбола. На днях получил письмо за подписью министра спорта РФ Олега Васильевича Матицына. В нем сообщается, что наше предложение поддержано — в 2023 году отделение футбола начнет работу», — рассказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может приостановить статус детского футбольного центра Карелии.