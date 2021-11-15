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Отделение футбола будет открыто на базе олимпийского училища в Карелии

Новости. Спорт
14:09, 24 Ноября 2021
фото: pixabay.com / phillipkofler

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На базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге будет открыто отделение футбола.

Отделение футбола в карельском училище начнет работу в 2023 году. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В Карелии будет профессиональная молодежная футбольная команда! На базе училища Олимпийского резерва в Кондопоге будет открыто отделение футбола. На днях получил письмо за подписью министра спорта РФ Олега Васильевича Матицына. В нем сообщается, что наше предложение поддержано — в 2023 году отделение футбола начнет работу», — рассказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может приостановить статус детского футбольного центра Карелии.

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Комментарии

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Леонид
2021-11-24 14:53:40
В 2023 году "начнёт работать"!? Этим всё и сказано....
Hовый
2021-11-24 14:57:34
Леонид, что всё и чем этим ?
Os
2021-11-24 14:35:06
Стадион надо в Кондопоге обновлять тогда. Он в плохом состоянии.
Hовый
2021-11-24 14:22:43
ПТУ закрыли, футбольные училища открыли. Так и живем. Все спортсмены, блогеры и поэты.
Offff
2021-11-24 14:35:14
Hовый/социопат . Вам , педроссам , в погонах , надо сидеть в казармах и ходить строем , славя хозяина . Чо ты лезешь к нам , латентный ? :)
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