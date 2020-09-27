Еще одно заявление о банкротстве завода "Карелия ДСП" поступило в суд

В Арбитражный суд Карелии поступило новое заявление о признании банкротом ОАО "Карелия ДСП", которое не работает уже несколько месяцев.

Заявление направило ООО "Лес Трейд-Экспорт". Размер его финансовых требований к должнику составляет 1,1 млн.

Ранее с заявлением о банкротстве обратилось само руководство ОАО "Карелия ДСП", но суд отказался его рассматривать по формальным основаниям.

Новое заявление было зарегистрировано на следующий день после того, как глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "первым шаге" к восстановлению работы завода.

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