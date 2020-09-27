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Еще одно заявление о банкротстве завода "Карелия ДСП" поступило в суд

Новости. Экономика
11:18, 28 Сентября 2020
фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
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В Арбитражный суд Карелии поступило новое заявление о признании банкротом ОАО "Карелия ДСП", которое не работает уже несколько месяцев.

Заявление направило ООО "Лес Трейд-Экспорт". Размер его финансовых требований к должнику составляет 1,1 млн.

Ранее с заявлением о банкротстве обратилось само руководство ОАО "Карелия ДСП", но суд отказался его рассматривать по формальным основаниям.

Новое заявление было зарегистрировано на следующий день после того, как глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "первым шаге" к восстановлению работы завода.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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