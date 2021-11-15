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Еще одного пьяного водителя достали из-за руля в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:11, 23 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Нарушитель не только управлял автомобилем в состоянии опьянения, но еще имел просроченные права, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Накануне вечером на Фонтанном проезде в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя.
Как выяснилось, у 57-летнего водителя истек срок действия водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлен протокол, автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

За данное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в суд.

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