Еще одного пьяного водителя достали из-за руля в Петрозаводске

Нарушитель не только управлял автомобилем в состоянии опьянения, но еще имел просроченные права, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Накануне вечером на Фонтанном проезде в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя.

Как выяснилось, у 57-летнего водителя истек срок действия водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлен протокол, автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

За данное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в суд.