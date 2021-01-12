Еще одну школу на 1200 мест построят в Петрозаводске

Земельный участок под новую школу в районе жилой застройки на промплощадке бывшего ДСК компания "Баренц Групп" предоставляет бесплатно.

В середине декабря на общественных слушаниях в Петрозаводске участники одобрили внесение изменений в Генплан, согласно которым на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего советского Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки. Соответствующее решение приняли на сессии и депутаты Петросовета.

Освоение этого земельного участка, который принадлежит известной в Карелии строительной компании "Баренц Групп", должно начаться в ближайшее время.

Освоение этой территории планируется начать со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Как нам стало известно, компания "Баренц Групп" обратилась в правительство Карелии и официально предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации. Об этом говорится в письме, направленном в адрес министра строительства Карелии Виктора Россыпнова в конце прошлого года.

Также в центре жилого района разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, где можно разместить детские и спортивные площадки, пешеходные зеленые зоны. Из каждой квартиры будет открываться вид на озеро.

Подробнее о строительстве нового жилого комплекса читайте здесь.